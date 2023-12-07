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مؤشرات لإمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل

12/7/2023 8:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة، مارتن غريفيث، أمس، أنه يرى مؤشرات واعدة على إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة قريباً للسماح بدخول المساعدات.

كان 60% من السلع التي تدخل إلى القطاع المحاصر تمر عبر معبر كرم أبو سالم قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس.

وأوضح غريفيث أنه لاحظ مؤشرات في الأيام الأخيرة على أن دولا رئيسة - لا سيما إسرائيل ومصر - أصبحت أكثر انفتاحاً على فكرة إعادة فتح معبر كرم أبو سالم تدريجياً.

وقال المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ما زلنا نتفاوض، وتوجد بعض المؤشرات الواعدة حالياً بأنه يمكن أن يُفتح قريباً».

لكن إسرائيل رفضت فكرة إعادة فتح المعبر بالكامل، وقالت، بعد تصريحات غريفيث، إنها لن تسمح إلا بتفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم، قبل توجيه الإمدادات نحو معبر رفح بين مصر وغزة.

وقال متحدث باسم هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات): «سنسمح بتفتيش أمني لشاحنات المساعدات الإنسانية عند معبر كرم أبو سالم، ولكن ليس عبور الشاحنات إلى غزة».

ونتيجة الحصار الإسرائيلي، لم تدخل سوى إمدادات محدودة من الغذاء والمياه والوقود والأدوية إلى غزة، ما أدى إلى نقص حاد. وحالياً، بات معبر رفح بين غزة ومصر الوحيد المفتوح.

وتابع: «إذا حصلنا على ذلك، فستكون هذه أول معجزة نشهدها منذ أسابيع، كما أنها ستعطي دفعاً هائلاً للعملية اللوجستية، ستغيّر طبيعة عبور المساعدات الإنسانية».

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