في خطوة على طريق تطبيع العلاقات.. أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الأسرى

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، أمس، جنوداً كانوا محتجزين كأسرى حرب، فيما وصفه الجانبان بخطوة لبناء الثقة على طريق تطبيع العلاقات.

وقال بيان مشترك إن أذربيجان أطلقت سراح 32 جندياً أرمينياً في مقابل جنديين أذربيجانيين.

وقالت الدولتان إنهما تعملان على التوصل إلى اتفاق سلام، لكنهما لم يتطرقا إلى التفاصيل.

وكانت كل من أرمينيا وأذربيجان في السابق جزءاً من الاتحاد السوفيتي، ويتقاتلان منذ عقود، وخاصة حول منطقة ناجورنو - كاراباخ.

وقد أجبر الجيش الأذربيجاني، القوات المحلية في ناجورنو - كاراباخ، وهي منطقة داخل أراضي أذربيجان كانت يقطنها في السابق سكان من أصل أرميني، على الاستسلام، خلال هجوم عسكري خاطف، وقع في 19 سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، فرَّ ما يزيد على 100 ألف من سكان كاراباخ إلى أرمينيا.

واضطر قادة المنطقة، التي تُعرف باسم جمهورية أرتساخ المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دولياً، إلى الاستسلام. وأعلن قادتها الأرمن أنه سيتم حل الجمهورية اعتباراً من بداية العام المقبل.