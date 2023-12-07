تصويت برلماني مرتقب على إجراء تحقيق لعزل بايدن

(MENAFN
- Al-Bayan)
اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب
الأمريكي، أمس، خطوة نحو التفويض رسمياً بإجراء تحقيق تمهيداً لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.
ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونغ من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد «ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية» لعزل بايدن.
وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.
MENAFN07122023000110011019ID1107557930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.