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تصويت برلماني مرتقب على إجراء تحقيق لعزل بايدن

12/7/2023 8:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتخذ الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب
الأمريكي، أمس، خطوة نحو التفويض رسمياً بإجراء تحقيق تمهيداً لعزل الرئيس جو بايدن مرتبط بمعاملات عائلته التجارية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التصويت، المتوقع الأسبوع المقبل، سيتطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يسجلوا تأييدهم أو معارضتهم للتحقيق الذي يسعى إليه الجمهوريون المحافظون منذ أشهر.

ويدعو القرار، الذي رعاه عضو اللجنة القضائية كيلي أرمسترونغ من داكوتا الشمالية، اللجان القضائية، والرقابة، والأساليب والوسائل إلى تحديد «ما إذا كانت توجد هناك أسباب كافية» لعزل بايدن.

وكانت اللجان التي يقودها الحزب الجمهوري قد حققت فيما إذا كان الرئيس قد استفاد من تعاملات ابنه التجارية الخارجية أو ما إذا كان قد أساء استخدام منصبه.

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