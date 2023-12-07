موتا يقود الحسين إربد أمام الفيصلي من البرازيل

MENAFN - Khaberni) خبرني- تفاجأت جماهير نادي الحسين إربد، الخميس، بغياب البرتغالي جواو موتا مدرب الفريق، خلال المباراة التي جرت اليوم الخميس، أمام مغير السرحان في افتتاح الجولة 9 لدوري المحترفين.

ونشر نادي الحسين إربد، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها 2-0، فيديو عبر حسابه الرسمي في "فيس بوك"، يرد فيه على استفسارات جماهيره بطريقة غير مباشرة.

وتضمن الفيديو حديثا لموتا، وهو يوجه اللاعبين عن بعد في غرفة تغيير الملابس، قبل انطلاق مباراة مغير السرحان.

وبخسب كووورة، يتواجد موتا حاليا في البرازيل بسبب انخراطه في دورة تدريبية هناك.

وأوضح المصدر أن غياب موتا سيمتد حتى يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما يعني أنه سيقود فريقه في المباراة المرتقبة والمهمة أمام الفيصلي والمقررة الخميس المقبل ضمن الجولة العاشر للدوري، عن بعد ومن البرازيل أيضا.

ويتصدر فريق الحسين إربد ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، وتعتبر مواجهة الفيصلي، مهمة في حسابات تعزيز الصدارة وتوسيع الفوارق النقطية مع أقرب المطاردين.

