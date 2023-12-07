موتا يقود الحسين إربد أمام الفيصلي من البرازيل

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- تفاجأت جماهير نادي الحسين إربد، الخميس، بغياب البرتغالي جواو موتا مدرب الفريق، خلال المباراة التي جرت اليوم الخميس، أمام مغير السرحان في افتتاح الجولة 9 لدوري المحترفين.
ونشر نادي الحسين إربد، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها 2-0، فيديو عبر حسابه الرسمي في "فيس بوك"، يرد فيه على استفسارات جماهيره بطريقة غير مباشرة.
وتضمن الفيديو حديثا لموتا، وهو يوجه اللاعبين عن بعد في غرفة تغيير الملابس، قبل انطلاق مباراة مغير السرحان.
وبخسب كووورة، يتواجد موتا حاليا في البرازيل بسبب انخراطه في دورة تدريبية هناك.
وأوضح المصدر أن غياب موتا سيمتد حتى يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما يعني أنه سيقود فريقه في المباراة المرتقبة والمهمة أمام الفيصلي والمقررة الخميس المقبل ضمن الجولة العاشر للدوري، عن بعد ومن البرازيل أيضا.
ويتصدر فريق الحسين إربد ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، وتعتبر مواجهة الفيصلي، مهمة في حسابات تعزيز الصدارة وتوسيع الفوارق النقطية مع أقرب المطاردين.
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