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تايمز: فريق عسكري بريطاني بالضفة لإعداد السلطة لتولي إدارة غزة

12/7/2023 3:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة التايمز البريطانية إن فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.


ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قوله إنه يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب.


وأضاف شابس أن لندن تعمل مع واشنطن لتحسين قدرات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر مع نظيري الأميركي لويد أوستن.

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