تايمز: فريق عسكري بريطاني بالضفة لإعداد السلطة لتولي إدارة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة التايمز البريطانية إن فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس قوله إنه يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب.
وأضاف شابس أن لندن تعمل مع واشنطن لتحسين قدرات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه ناقش الأمر مع نظيري الأميركي لويد أوستن.
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