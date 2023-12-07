Friday, 08 December 2023 01:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يستولي على 500 دونم من أراضي بلدة جبع في القدس

12/7/2023 3:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 500 دونم من أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة.


وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على تلك الأراضي بحجة أنها أراضي دولة.


وأوضح رئيس الهيئة أن "الأراضي التي استهدفها الأمر العسكري تقع في الحوض رقم 3 طبيعي من وادي النمر، والحوض رقم 4 طبيعي من عرقان الجحش من أراضي قرية جبع".


وأضاف، أن سلطات الاحتلال تحاول من خلال تحويل هذه الأراضي إلى ما تسمى أراضي الدولة أن تحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرتي "آدم" و"جيفع بنيامين" في القدس المحتلة، نظرا إلى وقوع هذه الأراضي المستهدفة في المساحة الفاصلة بين المستعمرتين، ما يساهم مستقبلا في تمدد المستعمرات على أراضي المواطنين دون مراعاة لحقوقهم الأساسية ودون التفات إلى موقف القانون الدولي الذي يجرم هذه المخالفات الجسيمة الصادرة عن القوة القائمة بالاحتلال في الأرض المحتلة.

MENAFN07122023000208011052ID1107557531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث