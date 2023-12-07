الملك يعزي آل دودين وعشائر عباد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الخميس الموافق 7-12-2023 بالمرحوم ماجد اكرم عيسى دودين (ابو اكرم ) شقيق معالي وزير الإعلام الاسبق المرحوم مروان اكرم دودين ، كما قدم التعازي بوفاة المرحوم عطا الجودة المناصير (ابو زيد).
ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان
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