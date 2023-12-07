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الأمم المتحدة: غوتيريش مصمم على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

12/7/2023 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش مصمم على مواصلة الجهود للوصول إلى وقف إطلاق نار.


وأضاف أن غوتيريش بعث رسالة تحث مجلس الأمن على الضغط لتجنب كارثة إنسانية في غزة.


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