الأمم المتحدة: غوتيريش مصمم على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: غوتيريش مصمم على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
التاريخ
12/7/2023 3:13:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش مصمم على مواصلة الجهود للوصول إلى وقف إطلاق نار.
وأضاف أن غوتيريش بعث رسالة تحث مجلس الأمن على الضغط لتجنب كارثة إنسانية في غزة.
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