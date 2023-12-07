الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص الاحتلال في بيت لحم وطولكرم

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص الاحتلال في بيت لحم وطولكرم
التاريخ
12/7/2023 3:13:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال، أطلقت النار على فتى فلسطيني (17 عاما) من الخضر قرب بيت لحم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أن طفل آخر (14 عاما) من بلدة قفين شمال طولكرم، أصيب في البطن برصاص الاحتلال وتم نقله للمستشفى.
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