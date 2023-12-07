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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص الاحتلال في بيت لحم وطولكرم

12/7/2023 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال، أطلقت النار على فتى فلسطيني (17 عاما) من الخضر قرب بيت لحم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.


وأضاف أن طفل آخر (14 عاما) من بلدة قفين شمال طولكرم، أصيب في البطن برصاص الاحتلال وتم نقله للمستشفى.


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