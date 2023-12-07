40 شهيدا في قصف منزلين شرق غزة
التاريخ
12/7/2023 3:13:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 40 فلسطينيا في غزة، اليوم ، اثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي الهنا والترك في شارع الثلاثيني شرقي مدينة غزة.
وكان قد استشهد 30 فلسطينياً ،اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.
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