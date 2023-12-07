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40 شهيدا في قصف منزلين شرق غزة

12/7/2023 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 40 فلسطينيا في غزة، اليوم ، اثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي الهنا والترك في شارع الثلاثيني شرقي مدينة غزة.

وكان قد استشهد 30 فلسطينياً ،اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج بمدينة غزة.

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