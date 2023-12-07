البيت الأبيض: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد الملاحة البحرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إننا نركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر.
وأضاف كيربي أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران، موضحاً أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا لمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية في اليمن.
وبين ان القطع البحرية الأميركية بالبحر الأحمر ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها إن تم تهديدها.
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