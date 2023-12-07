البيت الأبيض: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد الملاحة البحرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إننا نركز حاليا على وجود قدرات عسكرية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر.



وأضاف كيربي أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران، موضحاً أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على 13 فردا وكيانا لمسؤوليتهم عن أعمال إرهابية في اليمن.



وبين ان القطع البحرية الأميركية بالبحر الأحمر ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها إن تم تهديدها.

