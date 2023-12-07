حماس تصدر بياناً وتوجه رسالة عاجلة

واضافت "نقول لهذه الجماهير والشعوب الحيَّة التي تخرج في كلّ عواصم الدنيا تضامناً مع غزَّة، وتنديداً بالاحتلال وجرائمه، والمطالبة بوقف العدوان: استمروا وواصلوا فعالياتكم، فصوتكم أقوى من صواريخهم، وأنتم تنتصرون لحقوق شعبنا وعدالة قضيتنا ومشروعية مقاومتنا.الرَّحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر لشعبنا ومقاومتنا،وإنَّه لجهادٌ نصرٌ أو استشهاد " .

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