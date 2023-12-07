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حماس تصدر بياناً وتوجه رسالة عاجلة

12/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة حماس في بيان مساء الخميس "نجدّد دعوتنا ونداءنا لجماهير أمَّتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى مواصلة حراكهم الجماهيري، وتصعيد كل أشكال التظاهرات والمسيرات في كلّ مدن وعواصم العالم، غداً الجمعة وفي كل الأيام القادمة، رفضاً لجرائم الاحتلال النازي، وتضامناً مع شعبنا وقضيته العادلة، وممارسة كل الضغوط لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال" .


واضافت "نقول لهذه الجماهير والشعوب الحيَّة التي تخرج في كلّ عواصم الدنيا تضامناً مع غزَّة، وتنديداً بالاحتلال وجرائمه، والمطالبة بوقف العدوان: استمروا وواصلوا فعالياتكم، فصوتكم أقوى من صواريخهم، وأنتم تنتصرون لحقوق شعبنا وعدالة قضيتنا ومشروعية مقاومتنا.الرَّحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر لشعبنا ومقاومتنا،وإنَّه لجهادٌ نصرٌ أو استشهاد " .

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