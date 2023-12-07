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وسائل إعلام عبرية: وصول 24 جنديا مصابا لمستشفى سوروكا

12/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام عبرية، إن ٢٤ جنديا مصابا حالات 2 منهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، عبر مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة 3 جنود، اليوم الخميس، في معارك جنوبي قطاع غزة.

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