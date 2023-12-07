وسائل إعلام عبرية: وصول 24 جنديا مصابا لمستشفى سوروكا

وسائل إعلام عبرية: وصول 24 جنديا مصابا لمستشفى سوروكا
التاريخ
12/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام عبرية، إن ٢٤ جنديا مصابا حالات 2 منهم خطيرة وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، عبر مروحيات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان قد أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة 3 جنود، اليوم الخميس، في معارك جنوبي قطاع غزة.
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