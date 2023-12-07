الديوان الملكي السعودي ينعى أميرًا

الديوان الملكي السعودي ينعى أميرًا
التاريخ
12/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم /الخميس/ وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود .
وأوضح الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)- أن صلاة الجنازة ستقام غد /الجمعة/ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
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