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الديوان الملكي السعودي ينعى أميرًا

12/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم /الخميس/ وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود .
وأوضح الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)- أن صلاة الجنازة ستقام غد /الجمعة/ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

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