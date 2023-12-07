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الوطني لمكافحة الأوبئة يفوز بجائزة عالمية

12/7/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية على جائزة الرابطة الدولية لمؤسسات الصحة العامة للإنجاز المميز لعام 2023 على مستوى إقليم آسيا.
ويأتي هذا الإنجاز المشرف للأردن لجهود "مكافحة الأوبئة" في التنسيق بين القطاعات الوطنية ضمن نهج الصحة الواحدة، إذ قدم المركز، ممثلا بجهود كوادره المتراكمة، إيجازاً عن إنجازاته لعام 2023 في مجال الصحة العامة لهذه المسابقة العالمية، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن المركز.

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