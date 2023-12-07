الوطني لمكافحة الأوبئة يفوز بجائزة عالمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية على جائزة الرابطة الدولية لمؤسسات الصحة العامة للإنجاز المميز لعام 2023 على مستوى إقليم آسيا.
ويأتي هذا الإنجاز المشرف للأردن لجهود "مكافحة الأوبئة" في التنسيق بين القطاعات الوطنية ضمن نهج الصحة الواحدة، إذ قدم المركز، ممثلا بجهود كوادره المتراكمة، إيجازاً عن إنجازاته لعام 2023 في مجال الصحة العامة لهذه المسابقة العالمية، وفق بيان صادر اليوم الخميس عن المركز.
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