مشروع قرار عربي جديد على طاولة مجلس الأمن الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنجزت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتعرض على التصويت في جلسة يوم الجمعة.



ويطلب مشروع القرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومن الأطراف التقيد بالتزاماتهم وفق القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، خصوصا بالنسبة لحماية المدنيين، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل موافاة مجلس الأمن بشكل عاجل ومتواصل عن حالة تطبيق هذا القرار.



وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن المجموعة العربية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القرار، وقال إن الأفكار التي وردت تتشابك وتتقاطع مع الرسالة الشجاعة جدا للأمين العام للأمم المتحدة التي أرسلها لرئيس مجلس الأمن من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.



ويؤكد مشروع القرار على تلك الاحتياجات ويطالب مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات، مما يتطلب وقف إطلاق نار فوريا، وتحدث عن تسليم مشروع القرار يوم الأربعاء إلى جميع أعضاء مجلس الأمن.