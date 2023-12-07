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البنتاغون: قواتنا تعرضت إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

12/7/2023 3:13:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية تعرضت إلى 78 هجوما في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر، أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة.


وتستهدف فصائل عسكرية موالية لإيران القواعد العسكرية الأميركية في سوريا والعراق، ردا على الدعم الأميركي للاحتلال في حربها على قطاع غزة.


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