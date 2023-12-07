البنتاغون: قواتنا تعرضت إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

البنتاغون: قواتنا تعرضت إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر
التاريخ
12/7/2023 3:13:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن القوات الأميركية تعرضت إلى 78 هجوما في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر، أسفرت عن 66 إصابة غير خطيرة.
وتستهدف فصائل عسكرية موالية لإيران القواعد العسكرية الأميركية في سوريا والعراق، ردا على الدعم الأميركي للاحتلال في حربها على قطاع غزة.
MENAFN07122023000208011052ID1107557518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.