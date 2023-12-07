الاحتلال يحاصر مئات العائلات داخل مدرسة في بيت لاهيا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/ وجه مواطنون محاصرون في مدرسة شمال قطاع غزة نداء للمؤسسات الدولية للتدخل لإنقاذهم، في ظل المجازر التي يتعرضون لها، من قبل جيش الاحتلال.

وقال نازح إلى مدرسة "خليفة" في مشروع بيت لاهيا إن جنود الاحتلال حاصروا المدرسة ونشروا القناصة، في البنايات المحيطة به، وأطلقوا النار تجاه المدنيين والأطفال.



وأضاف أن المدرسة تقع في الوسط بين بيت لاهيا و"المشروع"، وذكر أن أهالي المنطقة يعيشون فيها بعد قصف منازلهم.

وتابع أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الأهالي المحاصرين في المدرسة.

وأكد أن الأهالي يعيشون في ظروف قاسية، في ظل الحصار وانقطاع الإمدادات الغذائية، وتوقف المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، في مناطق شمال قطاع غزة.

وقال نازح آخر إن العائلات أصبحت تدفن الشهداء على أبواب المدرسة في ظل المجازر المستمرة التي يرتكبها قناصة الاحتلال.

ووجه مناشدة للعالم والمؤسسات الحقوقية لإنقاذ آلاف المحاصرين وبينهم أطفال وسيدات.

ووثق صحفيون اليوم مجزرة ارتكبها قناصة الاحتلال بحق عائلة في مدرسة "حلب"، قرب المستشفى الإندونيسي، شمال غزة، بعد أن أطلقوا النار عليها.

فيما أفاد نازح ثالث بأن آلاف المحاصرين في المدرسة يواجهون ظروفا إنسانية غير معقولة، وأن قناصة الاحتلال يعتلون عدة بنايات قبالة المدرسة

لافتاً الى أن أكثر من شهيد سقط بين آلاف المحاصرين في المدرسة، مضيفاً أن من يستشهد منهم يتم دفنه في المدرسة بسبب الحصار الخانق، حيث أن قوات الاحتلال تحاصر المدرسة من كل النواحي