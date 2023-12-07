الاحتلال يحاصر مئات العائلات داخل مدرسة في بيت لاهيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/ وجه مواطنون محاصرون في مدرسة شمال قطاع غزة نداء للمؤسسات الدولية للتدخل لإنقاذهم، في ظل المجازر التي يتعرضون لها، من قبل جيش الاحتلال.
وقال نازح إلى مدرسة "خليفة" في مشروع بيت لاهيا إن جنود الاحتلال حاصروا المدرسة ونشروا القناصة، في البنايات المحيطة به، وأطلقوا النار تجاه المدنيين والأطفال.
وأضاف أن المدرسة تقع في الوسط بين بيت لاهيا و"المشروع"، وذكر أن أهالي المنطقة يعيشون فيها بعد قصف منازلهم.
وتابع أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه الأهالي المحاصرين في المدرسة.
وأكد أن الأهالي يعيشون في ظروف قاسية، في ظل الحصار وانقطاع الإمدادات الغذائية، وتوقف المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، في مناطق شمال قطاع غزة.
وقال نازح آخر إن العائلات أصبحت تدفن الشهداء على أبواب المدرسة في ظل المجازر المستمرة التي يرتكبها قناصة الاحتلال.
ووجه مناشدة للعالم والمؤسسات الحقوقية لإنقاذ آلاف المحاصرين وبينهم أطفال وسيدات.
ووثق صحفيون اليوم مجزرة ارتكبها قناصة الاحتلال بحق عائلة في مدرسة "حلب"، قرب المستشفى الإندونيسي، شمال غزة، بعد أن أطلقوا النار عليها.
فيما أفاد نازح ثالث بأن آلاف المحاصرين في المدرسة يواجهون ظروفا إنسانية غير معقولة، وأن قناصة الاحتلال يعتلون عدة بنايات قبالة المدرسة
لافتاً الى أن أكثر من شهيد سقط بين آلاف المحاصرين في المدرسة، مضيفاً أن من يستشهد منهم يتم دفنه في المدرسة بسبب الحصار الخانق، حيث أن قوات الاحتلال تحاصر المدرسة من كل النواحي
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