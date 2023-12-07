إصابة شاب إثر اعتداء الاحتلال عليه في حوارة جنوب نابلس

إصابة شاب إثر اعتداء الاحتلال عليه في حوارة جنوب نابلس
التاريخ
12/7/2023 3:13:10 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب شاب بجروح ورضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، بالضرب المبرح، اليوم الخميس، في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المنتشرة وسط البلدة، اعتدت على شاب بالضرب ما أدى لإصابته، وجرى نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.
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