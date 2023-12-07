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إصابة شاب إثر اعتداء الاحتلال عليه في حوارة جنوب نابلس

12/7/2023 3:13:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب شاب بجروح ورضوض، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، بالضرب المبرح، اليوم الخميس، في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المنتشرة وسط البلدة، اعتدت على شاب بالضرب ما أدى لإصابته، وجرى نقله عبر إسعاف الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.


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