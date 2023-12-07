رئيس الوزراء يرحب بتفعيل الأمين العام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/رحّب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة.

وقال اشتية إن الأمين العام للأمم المتحدة أدرك حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي يواصل جيش الاحتلال تعميقها يوميا، من خلال جرائم الحرب المتمثلة باستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية ودفع أهالي القطاع نحو رفح في مسعى لتهجيرهم، والتجويع ومنع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وغيرها.

وأضاف رئيس الوزراء أن "قرار غوتيريش يجب أن يكون بمثابة نقطة تحول في التعامل مع هذا الوضع غير المسبوق في قطاع غزة".

وتابع أن هذا العدوان ليس على الشعب الفلسطيني فقط، بل هو على القانون والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو إمعان في تدمير كل القيم والمواثيق الانسانية، وينبئ بإفشال كل المنظومة الدولية.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة إلى وقف العدوان فورا، وضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة المحاصرين، كما أكد ضرورة السعي المستمر والجاد نحو تحقيق حل الدولتين.

وتخول المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة الأمين العام لـ"لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".