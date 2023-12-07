رئيس الوزراء يرحب بتفعيل الأمين العام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/رحّب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة.
وقال اشتية إن الأمين العام للأمم المتحدة أدرك حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي يواصل جيش الاحتلال تعميقها يوميا، من خلال جرائم الحرب المتمثلة باستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية ودفع أهالي القطاع نحو رفح في مسعى لتهجيرهم، والتجويع ومنع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وغيرها.
وأضاف رئيس الوزراء أن "قرار غوتيريش يجب أن يكون بمثابة نقطة تحول في التعامل مع هذا الوضع غير المسبوق في قطاع غزة".
وتابع أن هذا العدوان ليس على الشعب الفلسطيني فقط، بل هو على القانون والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو إمعان في تدمير كل القيم والمواثيق الانسانية، وينبئ بإفشال كل المنظومة الدولية.
وجدد رئيس الوزراء الدعوة إلى وقف العدوان فورا، وضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة المحاصرين، كما أكد ضرورة السعي المستمر والجاد نحو تحقيق حل الدولتين.
وتخول المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة الأمين العام لـ"لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
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