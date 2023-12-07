Friday, 08 December 2023 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء يرحب بتفعيل الأمين العام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

12/7/2023 3:13:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/رحّب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، بتفعيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة.

وقال اشتية إن الأمين العام للأمم المتحدة أدرك حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، التي يواصل جيش الاحتلال تعميقها يوميا، من خلال جرائم الحرب المتمثلة باستهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية ودفع أهالي القطاع نحو رفح في مسعى لتهجيرهم، والتجويع ومنع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وغيرها.

وأضاف رئيس الوزراء أن "قرار غوتيريش يجب أن يكون بمثابة نقطة تحول في التعامل مع هذا الوضع غير المسبوق في قطاع غزة".

وتابع أن هذا العدوان ليس على الشعب الفلسطيني فقط، بل هو على القانون والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو إمعان في تدمير كل القيم والمواثيق الانسانية، وينبئ بإفشال كل المنظومة الدولية.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة إلى وقف العدوان فورا، وضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة المحاصرين، كما أكد ضرورة السعي المستمر والجاد نحو تحقيق حل الدولتين.

وتخول المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة الأمين العام لـ"لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

MENAFN07122023000205011050ID1107557515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث