نتنياهو مهدداً: إذا اختار حزب الله حرباً شاملة سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حزب الله، وتوعد بتحويل "بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس" إذا ما اختار حزب الله شن "حرب شاملة"، وذلك في جولة ميدانية أجراها في مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن نتنياهو أجرى تقييما للأوضاع في قيادة المنطقة الشمالية بمشاركة يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وقائد القيادة الشمالية، أوري غوردين، وقادة الفرق التابعة للقيادة الشمالية، استعرضوا خلاله صورة الوضع العملياتية والاستخباراتية على الجبهة الشمالية.

ونقل البيان عن نتنياهو القول: "إذا اختار حزب الله أن يبدأ حربًا شاملة، فإنه سيحول بيديه بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس. نحن عازمون على تحقيق النصر، وسنفعل ذلك بفضل روح المقاتلين". وأضاف "مستعدون للقتال لاستكمال المهمة، واستعادة الأمن، ليس فقط في الجنوب، ولكن أيضا في الشمال. نحن ملتزمون بذلك".

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن مقتل إسرائيلي في المنطقة الحدودية بصاروخ مضاد للمدرعات أطلق من لبنان، في ظل تبادل القصف المتواصل عبر الحدود بين حزب الله و"إسرائيل" منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أعلن حزب الله مقتل 3 من عناصره في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

ونعى الحزب مقاتلَين اثنين من مدينة الهرمل بمحافظة البقاع شمال شرق لبنان، قائلا: "ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي"، وفق بيانين منفصلين. وفي بيان لاحق، أعلن الحزب مقتل عنصر ثالث من بلدة المجادل في جنوب لبنان، قال إنه "ارتقى شهيدًا على طريق القدس"، بحسب تعبير البيان.

وبمقتل العناصر الثلاثة اليوم، ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" إلى 93 شهيدا منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث بدأت الاشتباكات المسلحة في المناطق الحدودية بين الحزب وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق بيانات سابقة صادرة عنه، فيما بلغ مجموع المدنيين اللبنانيين الذين قتلوا بقصف إسرائيلي 23 شخصا، بينهم 3 صحافيين و3 أطفال، إضافة إلى جنديّ في الجيش اللبناني.

من جهة ثانية، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مواقع "المرج" و"حرج راميم" و"معيان باروخ" و"بياض بليدا" وتجمعات لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات ومحيط موقع جل ‏العلام، وفي منطقة خلة وردة بالأسلحة المناسبة وأكد تحقيق "إصابات مباشرة ومؤكدة".

في المقابل، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة رميش الحدودية بالقذائف الفوسفورية، بحسب وكالة الانباء اللبنانية، وكانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي "شن غارة قرب مبنى تعاونية السجاد في بلدة كونين جنوب لبنان تسببت بأضرار في المبنى".

وأضافت أن "قصفًا إسرائيليا على تلة حمامص (جنوب) تسبب بإصابة لبناني نقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي"، واصفة حالته "بالمستقرة". وذكرت الوكالة أن "أطراف بلدات حولا ومركبا ووادي السلوقي جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي". وأضافت أن "بلدات علما الشعب وطير حرفا والضهيرة في القطاع الغربي على الحدود أيضا، تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي دون أن يسفر عن وقوع أضرار".