التعاون الإسلامي تدين سماح الاحتلال بمسيرة للمستعمرين في القدس

MENAFN - Palestine News Network ) جدة/PNN/أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، سماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات من المستعمرين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، خاصة المسجد الأقصى المبارك.



وحذرت المنظمة، في بيان لها، من خطورة استمرار مخططات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بما فيها ما يسمى مخطط "القناة السفلى" الذي يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة، في إطار المحاولات المرفوضة والمدانة لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني.



وجددت التأكيد على أن مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ورفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



كما دعت المنظمة، الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن الدولي خاصة، إلى تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتقاء أكثر من 16000 شهيد ونزوح أكثر من 1.8 مليون مواطن فلسطيني عن منازلهم، وعدم توفر مراكز إيواء في ظل منع وصول إمدادات الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب، وخروج معظم المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة في قطاع غزة.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، التي أدت إلى ارتقاء ما يزيد عن 260 شهيدا واعتقال أكثر من 3550 مواطنا فلسطينيا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.