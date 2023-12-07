طفلك انطوائي؟... أشياء يمكن القيام بها لمساعدته على الازدهار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - الأطفال الانطوائيين هم أطفال يفضلون قضاء الوقت بمفردهم أو مع عدد قليل من الأصدقاء. قد يكونون خجولين أو هادئين أو يفضلون قضاء الوقت في التفكير أو القراءة أو الأنشطة الفردية الأخرى.
هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لمساعدة الطفل الانطوائي على النمو والازدهار، بما في ذلك:
. تقبل طفلك كما هو: من المهم أن تتذكر أن الانطواء هو مجرد نمط شخصية، وليس هناك شيء خاطئ فيه.
. شجعه على التعبير عن نفسه: ساعد طفلك على العثور على طرق للتعبير عن نفسه بشكل مريح، سواء كان ذلك من خلال الكتابة أو الرسم أو الموسيقى أو أي هواية أخرى.
. وفر له فرصًا للتفاعل الاجتماعي: لا تجبر طفلك على التفاعل الاجتماعي، ولكن شجعه على المشاركة في الأنشطة التي تمنحه الفرصة للتعرف على أشخاص جدد.
. ساعده على تطوير مهاراته الاجتماعية: يمكن أن تساعد الأنشطة مثل الألعاب الاجتماعية أو مجموعات المهارات الاجتماعية طفلك على تعلم كيفية التواصل مع الآخرين وتكوين صداقات.
. كن قدوة له: اظهر لطفلك كيف تتعامل مع المواقف الاجتماعية.
. منحه مساحة للراحة: يحتاج الأطفال الانطوائيون إلى وقت للراحة والهدوء. تأكد من أن طفلك لديه مكان هادئ في المنزل حيث يمكنه الابتعاد عن العالم الخارجي.
. تجنّب الضغط عليه: لا تضغط على طفلك للتفاعل اجتماعيًا أكثر مما يريد. يمكن أن يؤدي الضغط إلى زيادة التوتر والقلق.
. كن صبورًا: قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للأطفال الانطوائيين لتكوين صداقات أو التأقلم مع مواقف جديدة. كن صبورًا وقدم الدعم لطفلك
MENAFN07122023000151011027ID1107557426
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.