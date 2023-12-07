السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة روتينية في الظهران ومقتل طاقمها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:28

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 اس ايه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في الظهران، ومقتل طاقمها الجوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند ظهر اليوم الخميس، وذلك أثناء قيامها بهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

كما بين أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.