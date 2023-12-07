(الأشغال): إنشاء شبكة للصرف الصحي وتطوير عدد من الطرق في عراد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تفقد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، بمعية السيد عبدالله حسن الظاعن عضو مجلس النواب، والعميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق والسيد عبدالعزيز النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، والعضو البلدي أحمد المقهوي ممثل الدائرة السابعة.

واطلع وكيل وزارة الأشغال خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية المتمثلة في الطرق والصرف الصحي والتي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، والتي تشمل مشروع رصف الطريق 4131 والطرق المحيطة بمجمع 241 في منطقة عراد.

كما تم الاطلاع على آخر مستجدات مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد بمجمع 246 والذي يهدف إلى توفير خدمة الصرف الصحي لــــ 260 عقاراً، مع استكمال جميع الأعمال المرتبطة برصف الطرق، وذلك ضمن جهود وزارة الأشغال في زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي مع التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، إلى جانب الانتهاء من إنشاء مواقف سيارات على الطريق (4033) بمجمع 240 عراد.

وأوضح الشيخ مشعل بأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والتطلعات المأمولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها وزارة الأشغال.

من جانبه نوّه عبدالله حسن الظاعن عضو مجلس النواب ممثل الدائرة السابعة بمحافظة المحرق بأهمية مواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز الشراكة المجتمعية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وبما يحقق المنفعة العامة والأهداف المنشودة، مشيداً بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية.

بدوره، أكد العميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين مختلف الجهات، من أجل تقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على توطيد الشراكة مع مختلف الجهات لمتابعة المشاريع التطويرية والتي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

بينما أشاد السيد عبدالعزيز النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق بدور وزارة الأشغال في تطوير البنية التحتية والتنسيق الدائم مع المجالس البلدية، مؤكداً أهمية الاستمرار في التواصل المثمر بين الجانبين بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة.

فيما لفت العضو البلدي السيد أحمد المقهوي ممثل الدائرة السابعة بالمجلس البلدي لبلدية المحرق إلى أن المجالس البلدية تعمل مع مختلف الجهات التنفيذية لتطوير الخدمات العامة وبالأخص الارتقاء بالبنية التحتية من خلال تطوير الطرق وخدمات الصرف الصحي وتصريف تجمعات مياه الأمطار.