(الأشغال): إنشاء شبكة للصرف الصحي وتطوير عدد من الطرق في عراد

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- Akhbar Al Khaleej) تفقد المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة السابعة بمحافظة المحرق، بمعية السيد عبدالله حسن الظاعن عضو مجلس النواب، والعميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق والسيد عبدالعزيز النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، والعضو البلدي أحمد المقهوي ممثل الدائرة السابعة.
واطلع وكيل وزارة الأشغال خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية المتمثلة في الطرق والصرف الصحي والتي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، والتي تشمل مشروع رصف الطريق 4131 والطرق المحيطة بمجمع 241 في منطقة عراد.
كما تم الاطلاع على آخر مستجدات مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد بمجمع 246 والذي يهدف إلى توفير خدمة الصرف الصحي لــــ 260 عقاراً، مع استكمال جميع الأعمال المرتبطة برصف الطرق، وذلك ضمن جهود وزارة الأشغال في زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي مع التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، إلى جانب الانتهاء من إنشاء مواقف سيارات على الطريق (4033) بمجمع 240 عراد.
وأوضح الشيخ مشعل بأن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والتطلعات المأمولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها وزارة الأشغال.
من جانبه نوّه عبدالله حسن الظاعن عضو مجلس النواب ممثل الدائرة السابعة بمحافظة المحرق بأهمية مواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعزز الشراكة المجتمعية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وبما يحقق المنفعة العامة والأهداف المنشودة، مشيداً بجهود وزارة الأشغال في تنفيذ وتطوير مشاريع البنية التحتية.
بدوره، أكد العميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين مختلف الجهات، من أجل تقديم أفضل الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على توطيد الشراكة مع مختلف الجهات لمتابعة المشاريع التطويرية والتي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
بينما أشاد السيد عبدالعزيز النعار رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق بدور وزارة الأشغال في تطوير البنية التحتية والتنسيق الدائم مع المجالس البلدية، مؤكداً أهمية الاستمرار في التواصل المثمر بين الجانبين بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة.
فيما لفت العضو البلدي السيد أحمد المقهوي ممثل الدائرة السابعة بالمجلس البلدي لبلدية المحرق إلى أن المجالس البلدية تعمل مع مختلف الجهات التنفيذية لتطوير الخدمات العامة وبالأخص الارتقاء بالبنية التحتية من خلال تطوير الطرق وخدمات الصرف الصحي وتصريف تجمعات مياه الأمطار.
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