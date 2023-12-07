محافظ الجنوبية يشيد بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد بتخصيص جائزة أسبوعية لأفضل مخيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تواصلت جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الأسبوعية في اختيار أفضل مخيم في موسم البر 2023-2024، حيث قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ، بتكريم الفائزان خالد محمود جناحي وعبدالله عتيق بشير، وذلك بتسليمهما جوائز المسابقة في أسبوعها الثالث، بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من ضباط الإدارات الأمنية والمسؤولين بالمحافظة الجنوبية.

وبهذه المناسبة، أعرب سمو المحافظ عن بالغ الشكر والامتنان لسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب نظير مبادرة سموه التي تسهم في تحقيق الوعي لدى المخيمين ودورها المنشود في تحقيق الاشتراطات الأمنية والتنظيمية والبيئية لدى المخيمات، منوهاً سموه بأن الجائزة مستمرة بتقديم جوائزها بشكل أسبوعي حتى نهاية الموسم بتاريخ 29 فبراير 2024، وذلك من خلال تحميل الراغبين بالمشاركة لتطبيق (الجنوبية) عبر الأجهزة الذكية ومن ثم اختيار مبادرة (خيم) وملئ استمارة المشاركة.

وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية ، بأن اللجنة المنظمة للجائزة قامت مسبقاً بزيارة عدد من المخيمات للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن والسلامة والتنظيم والبيئة ، وهي الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها المشاركون للمشاركة في جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الأسبوعية لأفضل مخيم.





من جانبهما ، تقدّم الفائزان بالجائزة ببالغ شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، نظير مبادرة سموه المتميزة التي تهتم بسلامة المخيمين خلال موسم البر ، وأشادوا في الوقت ذاته بالدور الذي توليه المحافظة الجنوبية لتنظيم هذه الجائزة المتميزة ، بالإضافة إلى دورها في ضمان سلامة الجميع.