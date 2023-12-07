وزير المواصلات والاتصالات يستقبل رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو الصينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بمكتبه اليوم، السيدة تشانغ ييتشنغ رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون في كافة القطاعات والمجالات وبالأخص في مجالات المواصلات والاتصالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات، حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع جمهورية الصين الشعبية، وزيادة آفاق التعاون الثنائي والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يعود بالخير والنماء على البلدين الصديقين.
من جانبها، شكرت السيدة تشانغ ييتشنغ رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصين، سعادة وزير المواصلات والاتصالات على حسن الاستقبال، مشيرة إلى علاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، ومتطلعة إلى توسيع آفاق التعاون البناء بينهما، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها التنموية.
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