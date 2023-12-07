وزير المواصلات والاتصالات يستقبل رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو الصينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بمكتبه اليوم، السيدة تشانغ ييتشنغ رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون في كافة القطاعات والمجالات وبالأخص في مجالات المواصلات والاتصالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات، حرص مملكة البحرين على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع جمهورية الصين الشعبية، وزيادة آفاق التعاون الثنائي والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يعود بالخير والنماء على البلدين الصديقين.

من جانبها، شكرت السيدة تشانغ ييتشنغ رئيس لجنة مقاطعة جيانغسو للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصين، سعادة وزير المواصلات والاتصالات على حسن الاستقبال، مشيرة إلى علاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، ومتطلعة إلى توسيع آفاق التعاون البناء بينهما، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها التنموية.