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افتتاح الدورة الأولى للجنة القنصلية البحرينية المغربية المشتركة

12/7/2023 3:06:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط،
اليوم، اجتماع الدورة
الأولى للجنة القنصلية البحرينية المغربية المشتركة المنبثقة عن اجتماع الدورة الخامسة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية التي عقدت في يناير ٢٠٢٣م في مملكة البحرين.

وقد ترأس الجانب البحريني السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعن الجانب المغربي السفير فؤاد القدميري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأعرب السفير الدكتور محمد علي بهزاد خلال الاجتماع عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، مشيرًا إلى التطور اللافت والنمو المستمر الذي تشهده هذه العلاقات على جميع المستويات.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية على أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك في المجال القنصلي،
والسعي قدمًا نحو تحقيق آفاق أوسع للأهداف والتطلعات المتبادلة، منوهًا بأهمية بناء القدرات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات، مما يعزز التعاون ويدعم المصالح المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من القضايا الهامة في المجال القنصلي وتبادل الرؤى والخبرات في هذا الشأن، هذا إلى جانب تدارس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ضمن نطاق عمل اللجنة.

شارك في الاجتماع، السفير خالد بن سلمان المسلم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية الشقيقة، والسفير إبراهيم محمد المسلماني، رئيس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية.

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