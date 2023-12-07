افتتاح الدورة الأولى للجنة القنصلية البحرينية المغربية المشتركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط،
اليوم، اجتماع الدورة
الأولى للجنة القنصلية البحرينية المغربية المشتركة المنبثقة عن اجتماع الدورة الخامسة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية التي عقدت في يناير ٢٠٢٣م في مملكة البحرين.
وقد ترأس الجانب البحريني السفير الدكتور محمد علي بهزاد، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعن الجانب المغربي السفير فؤاد القدميري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأعرب السفير الدكتور محمد علي بهزاد خلال الاجتماع عن عمق العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، مشيرًا إلى التطور اللافت والنمو المستمر الذي تشهده هذه العلاقات على جميع المستويات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية على أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك في المجال القنصلي،
والسعي قدمًا نحو تحقيق آفاق أوسع للأهداف والتطلعات المتبادلة، منوهًا بأهمية بناء القدرات وتبادل الخبرات في إدارة الأزمات، مما يعزز التعاون ويدعم المصالح المشتركة بين البلدين.
وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من القضايا الهامة في المجال القنصلي وتبادل الرؤى والخبرات في هذا الشأن، هذا إلى جانب تدارس عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ضمن نطاق عمل اللجنة.
شارك في الاجتماع، السفير خالد بن سلمان المسلم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية الشقيقة، والسفير إبراهيم محمد المسلماني، رئيس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية.
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