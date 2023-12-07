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وزير التربية والتعليم يشارك في افتتاح مركز التعليم الأخضر ضمن فعاليات مؤتمر Cop 28 بدولة الإمارات

12/7/2023 3:06:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" الذي تقام دورته الثامنة والعشرين في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يعد فرصة للتنبه إلى أهمية تربية النشء على العناية بالبيئة والمناخ والإسهام في الحد من التلوث، وأن تكون ذلك من أولويات المؤسسات التعليمية ابتداء من مؤسسات الطفولة المبكرة إلى مؤسسات التعليم العالي، لافتًا إلى أن الوعي البيئي يتشارك في بذره ورعايته وتعزيزه البيت والمؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام.

وأشاد الوزير بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا الملتقى العالمي المهم الذي يجمع صناع القرار حول العالم للتباحث في قضايا البيئة والمناخ، والتي يأتي في مقدمتها إدماج العناية بالبيئة في المناهج التعليمية، معبراً عن شكره للدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تنظيم هذه الفعالية ضمن برامج قمة تغير المناخ، والتي شهدت حضور عدد من وزراء التعليم ونائبة المدير العام لشؤون بمنظمة اليونسكو ستيفانيا جيانيني.

ونوَه الوزير بمضامين المناهج التعليمية في المدارس ومؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين، التي تعزز من الوعي البيئي لدى الطلبة وتزودهم بالمعارف اللازمة عن مصادر الطاقة البديلة وفوائد زيادة الرقعة الخضراء في المدن والقرى وأهمية التشجير، إضافة إلى الكثير من المبادرات والأنشطة والمسابقات التي تشجع الطلبة على ابتكار الحلول وتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة، والتنافس على الزراعة في المدارس.

جاء ذلك لدى مشاركة الوزير في إطلاق مركز التعليم الأخضر في مؤتمر الأطراف "إرث- من أرض زايد" الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع منظمة اليونسكو، والذي يعتبر المركز الأول من نوعه، ويهدف لتسليط الضور على الدور الرئيسي للتعليم في بناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات المناخية والحد من آثارها.

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