نمر يحمل حذاء في فمه ..صدفة تكشف عن حادثة مروعة في حديقة حيوان

أغلقت حديقة حيوانات في باكستان أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلا حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء عملية تنظيف روتينية، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس.

وعثر على الجثة صباح أمس الأربعاء في حديقة حيوانات شيرباغ في باهاوالبور في إقليم البنغاب بعدما اكتشف موظفون واحدا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء في فمه.

وقال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري لوكالة فرانس برس إن "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل".

وتشير حالة الجثة إلى أن الهجوم وقع في وقت متقدّم من مساء الثلاثاء.

وقال بخاري "لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه (الرجل) كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور".

وأضاف "لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو من قفز إليها".

وتابع بخاري "إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين".

لم يتم التعرف على هوية الضحية ولم يتقدم أحد للمطالبة بالجثة.

أنشأت حديقة الحيوانات في العام 1942 العائلة الملكية الحاكمة لولاية باهاوالبور الأميرية السابقة، وتبلغ كلفة دخول البالغين 50 روبية (18 سنتا).



