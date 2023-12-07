تحذيرات من تفشي موجة إصابات بفيروس تنفسي في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا أن البلاد تشهد موجة من الاصابات بالفيروس المخلوي التنفسي.
وأوضح المعهد في تقريره الاسبوعي بشأن الأمراض التنفسية المزمنة أمس الأربعاء أن الموجة الحالية بدأت في الاسبوع الذي بدأ في 20 نوفمبر الماضي.
وكتب المعهد أن الأطفال أقل من عامين هم " الأكثر تأثرا بالإصابات بالفيروس".
وحذر التقرير من أن الاصابات بفيروس كورونا ونزلات البرد بسبب فيروسات الانف موجودة حاليا في ألمانيا، على الرغم من عدم وجود دلالات حتى الآن على تفشي وباء الانفلونزا.
والأعراض الأولية للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الاطفال هي سيلان الانف وفقدان الشهية، وبعد ذلك الاصابة بألم في الحلق.
ويشار إلى أنه تم تسجيل موجة قوية من الاصابات بالفيروس المخلوي التنفسي في الكثير من المدن خلال الخريف والشتاء، مما مثل ضغطا على المستشفيات.
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