تحذيرات من تفشي موجة إصابات بفيروس تنفسي في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ في ألمانيا أن البلاد تشهد موجة من الاصابات بالفيروس المخلوي التنفسي.



وأوضح المعهد في تقريره الاسبوعي بشأن الأمراض التنفسية المزمنة أمس الأربعاء أن الموجة الحالية بدأت في الاسبوع الذي بدأ في 20 نوفمبر الماضي.

وكتب المعهد أن الأطفال أقل من عامين هم " الأكثر تأثرا بالإصابات بالفيروس".

وحذر التقرير من أن الاصابات بفيروس كورونا ونزلات البرد بسبب فيروسات الانف موجودة حاليا في ألمانيا، على الرغم من عدم وجود دلالات حتى الآن على تفشي وباء الانفلونزا.

والأعراض الأولية للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي لدى الاطفال هي سيلان الانف وفقدان الشهية، وبعد ذلك الاصابة بألم في الحلق.



ويشار إلى أنه تم تسجيل موجة قوية من الاصابات بالفيروس المخلوي التنفسي في الكثير من المدن خلال الخريف والشتاء، مما مثل ضغطا على المستشفيات.









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