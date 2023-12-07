قبل 5 سنوات من المرض .. اكتشاف علامة تحذيرية على الإصابة بالتصلب المتعدد

التصلب المتعدد هو مرض يحتمل أن يسبب إعاقة الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي). عند الإصابة بمرض التصلب المتعدد، يهاجم الجهاز المناعي غمد الحماية (المايلين) الذي يغطي الألياف العصبية، ويسبب مشكلات في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم. في النهاية، يمكن أن يسبب المرض تلفًا أو تدهورًا دائمًا في الألياف العصبية.

تختلف مؤشرات التصلب المتعدد وأعراضه اختلافًا كبيرًا من مريض لآخر بناءً على موضع تلف الألياف العصبية وشدته في الجهاز العصبي المركزي. فقد يفقد بعض المصابين بالتصلب المتعدد الشديد القدرة على المشي وحدهم أو المشي عمومًا. أما البعض الآخر، فقد يمرون بفترات تعافٍ طويلة دون ظهور أي أعراض جديدة وذلك بناءً على نوع التصلب المتعدد لديهم.

لا يتوفر علاج شافٍ للتصلب المتعدد. لكن هناك علاجات تساعد في سرعة التعافي من نوباته وتعديل مسار المرض والسيطرة على أعراضه.

وتختلف أعراض مرض التصلب المتعدد اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر وخلال فترة المرض تبعًا لمكان الألياف العصبية المصابة وتشمل الأعراض الشائعة حالة خدَر أو ضعف في واحد أو أكثر من أطراف الجسم عادة ما يظهر على أحد جانبي الجسم في المرة الواحدة، كذلك أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية تصاحب حركات معينة للرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام.

غير أن باحثين اكتشفوا مؤخراً أن الإمساك يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر على مرض التصلب المتعدد (MS) ويعتقد أطباء الأعصاب أيضًا أن التهابات المسالك البولية والتهابات المثانة والاكتئاب يمكن أن تشير إلى أن شخصًا ما يعاني من هذه الحالة القاسية دون علمه، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وكشفت دراسة عن الأمراض الخمسة التي أصابت مرضى التصلب المتعدد لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل تشخيصهم بالمرض.

وقالت الدكتورة سيلين لوابري، من جامعة السوربون في باريس: "بالطبع، لن يصاب كل من يعاني من هذه الأعراض بمرض التصلب العصبي المتعدد".

وأضافت أن الحالات الأربع جميعها "شائعة" و"يمكن أن تكون أيضًا علامات لأمراض أخرى".

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 130 ألف شخص في المملكة المتحدة مصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد، ويتم تشخيص ما يقرب من 7000 حالة كل عام.



ومع ذلك، قالت لوابري إن المعلومات قد تكون مفيدة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، تشمل الأعراض لحالة المناعة الذاتية صعوبات في المشي ومشكلة في الرؤية والخدر.

لكنها يمكن أن تكون غامضة للغاية وتتقاطع مع أمراض بسيطة أخرى.

على الرغم من أنها أقل انتشارا، إلا أن مشاكل الأمعاء مثل الإمساك ومشاكل المثانة مثل عدوى المسالك البولية تم التعرف عليها بالفعل كأعراض لمرض التصلب العصبي المتعدد. وكذلك الأمر بالنسبة للاكتئاب.

ومع ذلك، عادة ما يصاب المرضى بمشاكل في العين وصعوبة في المشي أولاً.

بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالأعراض، قد يستغرق تشخيص الحالة لدى المرضى سنوات.

يحدث مرض التصلب العصبي المتعدد بسبب مشاكل في الجهاز المناعي تؤدي إلى مهاجمة الدماغ أو الحبل الشوكي عن طريق الخطأ.

وعلى وجه التحديد، فهو يستهدف الطبقة الواقية من البروتين والأحماض الدهنية التي تحمي الأعصاب وتحمل الإشارات من الدماغ، ويسبب المرض تعطل إشارات الدماغ التي ترسل إلى العضلات اللازمة للمشي.

تشير الأرقام إلى أن حوالي 130.000 بريطاني ومليون أمريكي مصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد.

نظر الباحثون في بيانات من 20 ألف مريض في المملكة المتحدة وفرنسا تم تشخيص إصابتهم بمرض التصلب العصبي المتعدد حديثًا، وقارنوا التاريخ الطبي لكل مريض مع ثلاثة أشخاص متطابقين مع أعمارهم وجنسهم ولكن لم يكن لديهم هذه الحالة.

ثم قام الفريق بتسجيل المرضى الذين عانوا من مجموعة من 113 مرضًا وعرضًا في السنوات الخمس قبل وبعد تشخيص مرض التصلب العصبي المتعدد.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، أن مرضى التصلب المتعدد كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 22 في المائة في السنوات الخمس التي سبقت تأكيد حالتهم، مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بمرض التصلب العصبي المتعدد.

وكانت المجموعة أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالإمساك بنسبة 50%، في حين أن خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية (38%)، والمشاكل الجنسية (37%)، والتهابات المثانة (21%) كانت أعلى أيضًا.





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