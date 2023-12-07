محمد الرميحي يحاضر في «العويس الثقافية» الاثنين المقبل

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، يوم الاثنين المقبل، محاضرة فكرية بعنوان «أزمة الفكر العربي الحديث وانعكاسها على التنمية» للدكتور محمد الرميحي.

وذلك في تمام الساعة السابعة بقاعة المحاضرات بمؤسسة العويس الثقافية، يليها حفل توقيع كتاب «مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله» الصادر حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة (الفائزون).

وكان المفكر الكويتي د. محمد الرميحي قد فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الدورة الرابعة (1994 ـ 1995).

حيث أغنى المكتبة العربية بمجموعة متميزة من الكتابات النقدية والأصيلة والمتنوعة، وتعتبر دراساته عن منطقة الخليج العربي رائدة، وقد تحولت إلى مراجع أساسية لكل الباحثين، وما زال الدكتور الرميحي يرفد المكتبة العربية بإنتاجه الفكري المتجدد، ويناقش القضايا المعاصرة بعقل مستنير، ويرفد المشروع النهضوي العربي بكل جديد في مجال الفكر والأدب والعلم والثقافة.

وفي كتابه الجديد «مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله» يحلل عبر 11 مادة فكرية واقع «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» من موقعه كمفكر وباحث ومهتم، حيث واكب قيام المجلس منذ العام 1981 وكتب عنه شارحاً أهدافه بخبرة العارف الحصيف. ويطل من خلال الكتاب على واقع المجلس إطلالة فاحصة، إطلالة الغيور على مصالح أمته والعارف بالأخطار التي تحدق بهذه المنطقة.

وكانت دراسات الكتاب قد نشرت في مجلة «آراء حول الخليج» بين عامي 2015 و2020 والصادرة عن مركز الخليج للأبحاث.. ونظراً لأهميتها تضع مؤسسة العويس بين يدي القارئ هذه الباقة الفكرية التي تشكل مدخلاً مهماً لقراءة المنطقة بشكل موضوعي في ضوء المتغيرات والمعطيات الجديدة التي طرأت عليها لعل القارئ يجد فيها بعض الأجوبة عن كثير من الأسئلة التي تشغل مخيلته.



