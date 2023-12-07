ستة إصدارات مسرحية عمانية عن الهيئة العربية للمسرح

بتعاون ودعم من الهيئة العربية للمسرح، أصدرت دار لُبان للنشر في سلطنة عمان ستة كتب مسرحية لمؤلفين عمانيين، وذلك تجسيداً لإيمان الهيئة العربية للمسرح بتعزيز نشر النصوص المسرحية العربية، سواء من خلال منشوراتها أو من خلال التعاون مع دور نشر عربية.

وجاءت الإصدارات الستة ضمن سلسلة نصوص من المسرح العماني، وهي كتاب «ترياق» للكاتب سمير العريمي والذي يحتوي بين دفتيه نصين مسرحيين هما، «خاتم سليمان» و«فانتازيا الكاسر».

أما الإصدار الثاني فكان للشاعر والمسرحي عبد الرزاق الربيعي، وقد ضم بين دفتيه أربعة نصوص هي «خريف الجسور» و«طيور على بحير دم» و«فيروسات صديقة»، و«دوائر مغلقة».

فيما جاء الإصدار الثالث للكاتب والمخرج عماد بن محسن الشنفري بعنوان «صرخة في غرفة حجر»، وضم بين دفتيه نصين هما «غرفة الحجر»، و«صرخة النهام».

هذا وكان الإصدار الرابع من إبداع المسرحي والإعلامي هلال البادي والذي وسمه بـ«هل تسمي هذه مسرحية؟!»، وضم هذا الإصدار نصين هما «حكاية؟! هل هناك حكاية؟!»، و«نهاية ناقصة لكنها مكررة!».



الإصدار الخامس عنونه مؤلفه أسامة زايد بـ «هل أكلت قطا من قبل؟»، وقد ضم بين دفتيه نصوص «الغريب والنقيب.. هل أكلت قطا من قبل؟»، و«ليلى والدب قيس»، و«ليلة ماطرة»، أما الإصدار السادس فكان لأسامة السليمي بعنوان «الاستكلاب» وهو عنوان أحد نصوص الإصدار الذي ضم أيضاً نصين آخرين هما «مونودراما: متر x متر»، و«كوميديا الإرغوت».

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله صرح في هذه المناسبة محيياً المسرحيين في سلطنة عُمان الذين يقدمون جهوداً إبداعية لافتة وعلى كل الصعد، ولا يمكن للمتابع إلا أن يلاحظ حضوراً ملحوظاً لكتاب النص المسرحي في سلطنة عُمان، من هنا جاء التعاون مع دار لبان لإصدار هذه النصوص التي تعد إضافة للمكتبة المسرحية العربية، والهيئة ضمن توجهاتها دعمت إصدار عدد من الكتب المسرحية بالتعاون مع كتاب ودور نشر محلية في عدد من الدول العربية، إضافة للإصدارات التي تتم ضمن منشورات الهيئة.



