إد شيران يحطم الأرقام القياسية في مبيع التذاكر بدبي

قوبلت العودة المرتقبة للنجم العالمي إد شيران إلى الشرق الأوسط، بحماس شديد، وانعكس هذا على كميات التذاكر المباعة، حيث نفذت بالفعل تذاكر الليلة الثانية من حفله في دبي ضمن جولته العالمية «+ - = ÷ x» التي حطمت الأرقام القياسية.

وفي الشهر الماضي، أعلن المغني وكاتب الأغاني صاحب الأرقام القياسية عن أكبر حفلاته الموسيقية في الهواء الطلق في دبي، مع عرضين متتاليين يومي 19 و20 يناير - وهو أول حفل له في الشرق الأوسط منذ عام 2017.

وتقدم All Things Live و AEG Presents الحفلين بدعم من جدول فعاليات دبي وكوكاكولا آرينا، ويقام كلا الحفلين في استاد سيفينز، حيث يغني نجم البوب وسط أكثر من ستين ألفاً من الحضور الذين يلتفون حول المسرح الدائري المصمم بحيث يتيح للجميع متابعة الحفل بشكل واضح.



ومن المتوقع أن يؤدي شيران جميع أغانيه الناجحة، بما في ذلك «Shape of You» و«Shivers» و«Bad Habits»، كما سيدعمه في كلتا الليلتين زميله البريطاني كالوم سكوت.

تأتي جولة «+ - = ÷ x» آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لعام 2024 في أعقاب جولة شيران الناجحة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سجلت أرقاماً قياسية في الحضور في استاد SoFi في لوس أنجليس واستاد MetLife في نيوجيرسي، وحصد المغني الموهوب لقب «أكبر عدد من الحضور في حفل فردي» في تاريخ الولايات المتحدة.



