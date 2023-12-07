«مهرجان الظفرة للكتاب» يرسم البسمة على الوجوه بلوحات «كاريكاتيرية»

يواصل مهرجان الظفرة للكتاب، الذي تستمر أعماله لغاية يوم بعد غد (10 ديسمبر) في الحديقة العامة لمدينة زايد، إبراز المواهب الشابة ومنحهم الفرصة لعرض أعمالهم وإبداعاتهم أمام الجمهور. وهي الرسالة التي وضعتها الجهة المنظمة لهذا الحدث الثقافي المهم، مركز أبوظبي للغة العربية، أمام أعينها من أجل نشر الثقافة والفنون ودعم الإبداع والتميز عبر برامجها الفنية والثقافية المختلفة.

وتبرز موهبة الفنان أشرف حسام برسم فن الكاريكاتير في ركن الفنون، حيث يعرض مجموعة من لوحاته الفنية، كما يستقبل الجمهور ليرسمهم ويقدم لهم لوحات كرتونية تحتوي رسماً حياً لوجوههم بطريقة كاريكاتيرية. ويلقى ركنه إقبالاً واسعاً من جمهور المهرجان، ولا سيما الأطفال، للحصول على رسومات لهم يحتفظون بها بمثابة ذكرى من مهرجان الظفرة للكتاب.

وحول رسم الكاريكاتير، يقول الفنان أشرف، وهو مدرس تربية رياضية، إنه بدأ باحتراف رسم الكاريكاتير منذ عام 2011 من خلال متابعة مشاهدة أشهر رسامي هذا الفن الساخر عبر اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد مكنه ذلك من تطوير موهبته والتأثر بمجموعة من الرسامين العالميين المشهورين في هذا الفن، مضيفاً أنه يستخدم الكاريكاتير للتعبير عن مشاعره وانفعالاته المختلفة.

وعبر الفنان أشرف حسام عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب، الذي منحه الفرصة لزيارة الظفرة والتعرف على أهلها الطيبين، وممارسة هوايته التي يحبها بينهم. وأشاد بمركز أبوظبي للغة العربية، الذي قدم له أشكال الدعم كافة لتطوير موهبته في الرسم الكاريكاتيري وإبرازها أمام الناس منذ العام 2015، حينما شارك في معرض أبوظبي للكتاب وقال: «المهرجان جميل جداً والظفرة رائعة، والتعامل مع الأطفال ممتع ومفرح، وأنا أتعلم الكثير منهم، وأطور مهاراتي من خلال المزيد من الرسم».