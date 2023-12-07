جمعية حماية اللغة العربية تثمن اختيار (اليونسكو) محور العربية شعاراً لليوم العالمي

ثمن مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، في اجتماعه الشهري، اختيار المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) محور العربية لغة الفنون والشعر شعاراً للاحتفالية السنوية لليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن اختيار هذا الشعار يوضح جمالية اللغة العربية التي تتجلى في فنونها المختلفة، وعلى رأسها الشعر العربي بما يتضمنه من عاطفة وبلاغة وجمال حسي ومعنوي، فيما يعيد الخط العربي وجمالياته إلى دائرة الاهتمام في ضوء الثورة الرقمية.



ودعا البدور مؤسسات المجتمع وأفراده إلى تفعيل الاهتمام باليوم العالمي وفق المنهجية التي أقرت من اليونسكو، وربط جميع المبادرات بمحور الاحتفالية تأكيداً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «لغتنا تحتاج مبادرات لا محاضرات».

وأعلن د. سعيد بالليث الطنيجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية، أن الجمعية مستمرة على دأبها السنوي في إعطاء هذا اليوم حقه من الاهتمام، واتخاذه منطلقاً لإطلاق مبادرات جديدة في حقل اللغة العربية.

ومن أهم المبادرات التي أقرّها مجلس الإدارة في اجتماعه، إطلاق دورات مستمرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتقديمها بطريقة تلبي تطلعات المتعلمين من اللغة العربية باعتبارها لغة تواصل وفن.

كما أكد أمين سر الجمعية د.علي عبدالقادر على أهمية أن تكون الاستدامة قيمة أصيلة في التخطيط اللغوي، ومعياراً لتقييم المشاريع اللغوية، مضيفاً «مسايرة لتوجه الدولة في عام الاستدامة، فقد اعتمدت الجمعية مبدأ الاستدامة اللغوية في مبادراتها، تأكيداً على استمرارية عمل الجمعية الممتد على ما يقارب ربع قرن، واستشرافاً لآفاق جديدة في العمل اللغوي».