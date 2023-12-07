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بعد وفاة أحد المشجعين..فرنسا تفرض المزيد من القيود على سفر جماهير كرة القدم

12/7/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم منع مزيد من المشجعين الزائرين من حضور مباريات كرة القدم في فرنسا بعد وفاة أحد المشجعين في نانت نهاية الأسبوع الماضي ما دفع السلطات الفرنسية إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا - كاستيرا هذا الأسبوع إن منع المشجعين من السفر إلى ملاعب الأندية المنافسة يمكن أن يساعد في استعادة الهدوء بعد الأحداث التي وقعت هذا الموسم.

وقال نادي ريمس إنه لم يسمح لجماهيره بالسفر إلى نيس لأن مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي المقررة يوم الأحد في منطقة الريفييرا تم تحديدها على أنها "في خطر".

ولم يسمح لجماهير ليون بحضور المباراة التي خسرها يوم الأربعاء 3-0 أمام مرسيليا.

وتم منع جماهير لانس من السفر لمؤازرة فريقها في مباراة الجمعة أمام مونبلييه.

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