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مجموعة أركتوس الأمريكية تستحوذ على حصة أقلية في باريس سان جيرمان

12/7/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس استحواذ مجموعة الاستثمار المباشر الأمريكية أركتوس بارتنرز على حصة أقلية في باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال النادي إن استثمارات أركتوس ستخصص لتطوير عمليات النادي ودعم مبادراته المتعلقة بالمنشآت بينها الملعب ومركز التدريب.

ولم يكشف الجانبان قيمة الصفقة لكن فايننشال تايمز قالت إن أركتوس ستستحوذ على 12.5 في المئة من أسهم النادي والتي تقدر قيمة النادي بأربعة مليارات يورو (4.32 مليار دولار).

وستبقى مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية التي استحوذت على النادي في 2011 صاحبة القرار في النادي الفرنسي.

وقال سان جيرمان إن حصة أركتوس غير مسيطرة ولن يكون للمجموعة أي تأثير على القرارات الرياضية.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي في بيان "باعتبارنا ناديا ومؤسسة، نستهل هذه المرحلة الجديدة من نمو باريس سان جيرمان وتطوره، داخل الملاعب وخارجها، على أساس خطة طموحة طويلة الأمد تركز على تحقيق التميز في جميع أعمال النادي".

وأضاف "نرى في أركتوس الشريك الأمثل لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، بفضل ما يتمتعون به من خبرات استراتيجية وأفكار وابتكارات، بالتوازي مع تقديم الاستثمار والعلاقات الجديدة الكفيلة بدعم أنشطة النادي في كرة القدم وغيرها من الرياضات".

وفاز سان جيرمان بالدوري تسع مرات منذ استحواذ مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية عليه ويتصدر المسابقة هذا الموسم بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بعد 14 جولة.

وكان فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قد أعلن الشهر الماضي توصله لاتفاق تحصل بموجبه أركتوس على حصة أقلية تقيم الفريق بمليار جنيه إسترليني (1.26 مليار دولار).

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