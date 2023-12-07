اتحاد التنس يحتفي بأبطال دوري «مجلس دبي الرياضي المجتمعي»



احتفى اتحاد الإمارات للتنس بأبطال دوري مجلس دبي الرياضي المجتمعي للتنس الذي اختتم أخيراً بمشاركة نخبة من لاعبي الأكاديميات والأندية في دبي وشهدت مستويات فنية مميزة عكست التطور المستمر للتنس في الإمارات، وأقيم الدوري من 45 جولة على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقام ناصر المرزوقي الأمين العام للتنس بتتويج الأبطال، مثمناً الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في إنجاح البطولة وحكام ومدربي التنس في الدولة، ومشيداً بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أنها تعكس النقلة النوعية لرياضة التنس في الدولة والدور البارز للأندية والأكاديميات في نشر ثقافة اللعبة، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حريص على تعزيز الاستدامة في تنظيم البطولات والإشراف عليها فنياً وتنظيمياً وبما يعكس مسؤوليته الإدارية، مشيراً إلى أن أجندة الموسم المقبل ستشهد تنظيم بطولات نوعية.

وفي أبرز النتائج فاز علي أحسن شاه بالمركز الأول في فئة المحترفين، وفلاد تيودورسكو، بلقب فردي الرجال للفئة الأولى، ويوسف سرور بالفئة الثانية، وسلمان اصف بالثالثة، فاز الثنائي الكسندر وإعجاز بلقب الفرقي للفئة الأولى.

وفي فردي السيدات للفئة الأولى فازت ماري لين، وفي الثانية ميلاني فارغاس، وفي الزوجي المختلط فاز الثنائي ماري لين وإيمانويل، ونال الثنائي ماري لين وماريا لقب زوجي السيدات.

وفي بطولة دوري الأكاديميات التي اختتمت تزامناً مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد 52 فاز بالمركز الأول للمستوى الأول أكاديمية بي بي أي وللمستوى الثاني أكاديمية 360 للتنس بالمركز الأول، وفي المستوى الثاني فازت أكاديمية تنس 360 بالمركز الأول بينما فازت أكاديمية أريا سبورت بالمركز الأول في المستوى الثالث.

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