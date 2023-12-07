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اتفاقية بين اتحاد الكرة و«العلوم الصحية» بالشارقة

12/7/2023 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


وقّع اتحاد الكرة مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، بهدف التعاون في تعزيز التدريب وأنشطة البحث العلمي والمشاريع المشتركة المتعلقة بمجال الطب الرياضي والصحة العامة المجتمعية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في الاتحاد، وحمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، والدكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والدكتور إبراهيم مصطفى أبو عامر رئيس قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي، أن مذكرة التفاهم تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع المستويين العلمي والعملي لكافة منتسبي الرياضة، من أطقم طبية وإداريين ولاعبين، وتحقيق الاستفادة المشتركة من الكفاءات العلمية لدى جامعة الشارقة من أطباء ومحاضرين، على قدر عالٍ من الخبرات الطبية.


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