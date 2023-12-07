الشارقة جاهزة لمونديال الزوارق السريعة

كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن جاهزيتها التامة لانطلاقة الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، والتي تجري أحداثها المثيرة في مياه بحيرة خالد تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 8 إلى 10 الجاري بمشاركة 10 فرق من بينها فريق «الفيكتوري» الذي يعد من بين المرشحين البارزين للمنافسة والفوز بالألقاب العالمية الكبرى لمونديال الزوارق السريعة في الإمارة الباسمة.

وتم الكشف عن تفاصيل الحدث الكبير في مؤتمر صحافي حاشد بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحميد الكندي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونيكولا جيرمانو، المروج العالمي للحدث، ونخبة من المتسابقين المشاركين في الجولة الختامية لمونديال الزوارق السريعة بالشارقة.

10 فرق

ويشارك في جولة الشارقة، من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، 10 فرق للمنافسة على لقب مسك ختام الموسم، ومعانقة لقبي أفضل زمن، والسباق الرئيسي، في مقدمتها 3 فرق تمثل الإمارات، حامل لقب بطولة العالم الماضي، فريق أبوظبي، بقيادة الأمريكي شون تورنتي، قائد زورق رقم 1، والإماراتي ثاني القمزي، قائد زورق رقم 2، وراشد القمزي، قائد الزورق رقم 5، وفريق الشارقة بقيادة الهولندي فرديناند زيندبيرجن، قائد الزورق رقم 12، والفنلندي سامي سيليو، قائد الزورق رقم 11، وفريق «الفيكتوري» بقيادة الإماراتي أحمد الفهيم، قائد الزورق رقم 3، والسويدي أريك ستارك، قائد الزورق رقم 4.

22 عاماً

وأكد المدفع، أن الشارقة تجمع منذ 22 عاماً، أبطال العالم وعشاق الرياضات المائية في مكان واحد، مجسدة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة الباسمة على خارطة المدن السياحية العالمية، لافتاً إلى أن تجربة الدولة ومنجزاتها في القطاعين السياحي والرياضي، تجعلها وجهة عالمية جاذبة، نتيجة التكامل بين هذه القطاعات والاهتمام بتطوير المنشآت والمرافق الخاصة بالرياضة والرياضيين المحليين والدوليين، وبما يعكس جاهزيتها الدائمة لاستضافة أهم البطولات وكبرى المنافسات، ما يجعل من السياحة الرياضية في الدولة محركاً أساسياً لاستدامة التنمية الاقتصادية.

تعزيز المكانة

ومن جانبه، قال الكندي: يعد تنظيم البطولة من أهم الفعاليات الرياضية في مسيرة الإمارة الباسمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

ملتقى الأبطال

وأعرب جرمانو، عن إعجابه بالتطور اللافت الذي شهدته البطولة على مدى 22 عاماً في محطتها الختامية بالشارقة، لافتاً إلى أن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لكبرى البطولات الرياضية في العالم، منها البطولات البحرية، لافتاً إلى أن الشارقة أصبحت ملتقى الأبطال، نتيجة دورها المؤثر في تسريع وتيرة نجاح البطولة عاماً تلو الآخر.

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