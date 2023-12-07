اتفاقية تفاهم بين اتحاد الخماسي ونظيره السعودي

وقع اتحاد الإمارات للخماسي الحديث مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي، بهدف التعاون في نشر وتطوير اللعبة في البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات كافة، وقع المذكرة، الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وحسين العبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد السعودي للخماسي الحديث والمدير التنفيذي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الخماسي الحديث في أبوظبي.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أنه تم الاتفاق على العديد من العناصر الجوهرية في مذكرة التفاهم منها، تعزيز أوجه التعاون بين البلدين بإقامة البطولات وعقد ورش العمل المشتركة، والدورات التدريبية لمختلف عناصر اللعبة لخدمة الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية بالبلدين، كما تم التنسيق فيما يتعلق بالمشاركات الإقليمية والقارية والدولية، والتصويت في الجمعيات العمومية للاتحادات القارية والدولية، والسعي لإنشاء اتحادين خليجي وعربي للعبة، وقالت: نبحث عن شركاء للنجاح لننطلق معاً نحو آفاق أرحب في مجال هذه اللعبة المركبة، والتي تعد واحدة من أقدم الألعاب الأولمبية المثيرة في منافساتها، وتحتاج من الجميع إلى جهد مضاعف للمساعدة في نشرها وتطويرها بما يضمن تحقيق أهدافها.

وأضافت: ما زلنا في بداية المشوار، حيث إن اتحادنا حديث التكوين، ونخطو خطوات مدروسة بعناية لنشر وتطوير اللعبة وصناعة الأبطال والبطلات، وقد نجحنا في تنظيم بطولتين عالميتين في الشارقة وأبوظبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وسبق لنا أن وقعنا اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث لتبادل الخبرات، واليوم نؤكد الانفتاح على منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية الشقيقة لنسير معاً في مجالات نشر وتطوير اللعبة.

وأكد حسين العبد الوهاب، أهمية اتفاقيات التعاون للمؤسسات الرياضية بألعابها كافة، موضحاً أن مذكرة التفاهم تجسد التناغم الكبير بين الجانبين ما سينعكس على انتشار اللعبة وتطويرها بالمنطقة وسيؤتي ثماره خلال الفترة القادمة، وقال: لعبة الخماسي الحديث بالسعودية تخطو خطوات مهمة للاعتماد والتسجيل في الأندية بالمملكة، تماشياً مع استراتيجية المؤسسة الرياضية الشاملة الداعمة للألعاب المختلفة، لافتاً إلى أن عدد الممارسين للعبة في السعودية يصل حالياً إلى 1000 لاعب ولاعبة تقريباً، وهو رقم جيد تم الوصول إليه من خلال مشاركتهم في 4 بطولات، بينما يصل عدد المحترفين المسجلين رسمياً بالاتحاد كمنتخبات سعودية من سن 9 سنوات وحتى فوق 40 عاماً إلى 24 لاعباً ولاعبة.

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