بثلاثية ضمك ينتصر على الاتحاد بالدوري السعودي

سجل جورج-كيفن نكودو هدفين في فوز ضمك 3-1 على ضيفه الاتحاد لتستمر نتائج المدرب الجديد مارسيلو جاياردو المتقلبة مع حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وتلقى الأرجنتيني جاياردو، الذي حل محل المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو، هزيمته الأولى في الدوري بعدما استهل مسيرته مع الاتحاد بالتعادل مع الاتفاق ثم الفوز بنتيجة 4-2 على الخليج.

ورفع ضمك، بقيادة كوزمين كونترا مدرب الاتحاد السابق، رصيده إلى 24 نقطة متقدما إلى المركز السادس. بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الرابع.

ومنح نكودو التقدم إلى ضمك بعد 12 دقيقة من اللعب بعد هجمة مرتدة تفوق فيها المهاجم الكاميروني على المدافع لويس فيليبي، الذي سقط مصابا أثناء محاولة اللحاق بالكرة، وانطلق نحو المرمى وسدد في الزاوية العليا للحارس مارسيلو جروهي.

وزادت أوجاع الاتحاد، الذي يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر ، بعد مغادرة فيليبي متأثرا بالإصابة تاركا مكانه لمهند الشنقيطي

وتعادل الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد سقوط مروان الصحفي عقب عرقلته من الحارس محمد جاسم.

ولم يعد الحكم في قراره بعد استدعائه من قبل حكم الفيديو المساعد.

لكن نكودو أعاد التقدم مجددا لضمك بتسديدة قوية في منتصف المرمى من مدى قريب بعدما استغل إبعاد خاطئ من الشنقيطي لتمريرة عرضية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفور بداية الشوط الثاني، أطلق طارق حامد لاعب وسط ضمك تسديدة قوية من مدى بعيد اصطدمت في العارضة وارتدت في ظهر الحارس جروهي وتحولت للشباك.

وعلى الرغم من احتساب الهدف باسم حارس الاتحاد، احتفل المصري حامد بشدة بالهدف الذي هز مرمى فريقه السابق.

ولم يهدد الاتحاد، الذي افتقد كريم بنزيمة للإصابة، مرمى ضمك بينما سقط حمد الله في الشوط الثاني مطالبا بركلة جزاء لكن حكم الفيديو المساعد طالب باستمرار اللعب.

وكاد نيكولاي ستانسيو أن يوسع الفارق لضمك حين سدد كرة قوية أبعدها جروهي لركنية في الدقيقة 71 قبل أن يحاول اللاعب الروماني مجددا لكن تصويبته مرت بجوار القائم الأيسر قبل 11 دقيقة من النهاية.

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