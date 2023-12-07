دبي تستضيف كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة السبت المقبل

تستضيف دبي بعد غد السبت اجتماعات "كونغرس" الاتحاد الدولي للملاكمة، بمشاركة 300 مندوب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة البالغ عددها 179 دولة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي اجتماعات الكونغرس الدولي للملاكمة حيث عقدت في دبي للمرة الأولى عام 2018. وتأتي إقامة الكونغرس الدولي للملاكمة في دبي تأكيدا لمكانتها الدولية باعتبارها واحدة من أهم مدن العالم التي تحتضن أكبر وأهم الاجتماعات الدولية، حيث يجتمع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة تزامناً مع استضافة دبي أيضا مؤتمر الأطراف "كوب 28".

ويتضمن جدول أعمال "الكونغرس" العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بعمل الاتحاد ومشاريعه المستقبلية والقوانين الجديدة التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

كما يشهد جدول أعمال "الكونغرس " التصويت على انتخاب ممثل عن قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، والذي يتنافس عليه ثلاثة مرشحين.

وينظم الاتحاد الدولي للملاكمة على هامش الكونغرس "المنتدى العالمي للملاكمة" الذي يركز على موضوع تطوير الرياضيين ويناقش أفضل السبل لدعم الملاكمين.

ويختتم الكونغرس الدولي أعماله بتنظيم بطولة "ليلة أبطال الملاكمة الدولية" التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف دول العالم.

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