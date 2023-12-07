رسمياً.. الزمالك يتعاقد مع معتمد جمال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم مؤقتاً

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اليوم الخميس، توقيع عقود رسمية مع المدرب معتمد جمال.

وتولى جمال تدريب الفريق بشكل مؤقت، خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي رحل عن منصبه الشهر الماضي.

وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك اليوم أن جمال تولي المسؤولية لتدريب الفريق الأبيض في الفترة الماضية، دون إبرام عقد رسمي مع إدارة النادي.

وأوضح الزمالك في بيان "جاء قرار توقيع العقود بشكل رسمي مع معتمد جمال بسبب ثقة مجلس إدارة الزمالك في قدرات المدرب رغم تواجده بشكل مؤقت، بالإضافة إلى تقديرهم لنجاحاته مع الفريق في الفترة الماضية، بعد قيادة الزمالك للفوز في عدة مباريات مهمة سواء في كأس مصر أو مسابقة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية".

وكان جمال قاد الزمالك للصعود لنهائي نسخة كأس مصر لموسم 2022 / 2023، عقب فوزه بركلات الترجيح على بيراميدز بالدور قبل النهائي للمسابقة في الثامن من نوفمبر الماضي، كما قاد الفريق لصدارة المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، عقب فوزه في أول جولتين على أبوسليم الليبي وسوار الغيني، ليصبح في جعبته 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه ساجرادا الإنجولي بعد غد السبت بالجولة الثالثة للكونفيدرالية.

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