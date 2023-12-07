الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال، اليوم "الخميس"، في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية "واس": انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد "الجمعة"، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتابع: «تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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