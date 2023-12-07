الإحسان تسلم الهلال 1.2 مليون درهم لإغاثة الفلسطينيين في غزة

سلم سعادة الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وفداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يضم محمد عمر الشمري، مدير مركز عجمان وسلطان جمعة السويدي رئيس قسم التبرعات بالمركز.. شيكاً بمبلغ مليون ومئتي ألف درهم، لمصلحة حملة "تراحم من أجل غزة"، وذلك في مقر الجمعية بإمارة عجمان.

وشاركت "الإحسان" في الحملة التي أطلقتها دولة الإمارات، لجمع التبرعات العاجلة، لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف الوقوف مع المتضررين بمساعدات، تشمل مواد غذائية وطبية، ومد السكان باللوازم الضرورية.

وقال سعادة الشيخ راشد النعيمي: إن حملة الجمعية لدعم الفلسطينيين، تأتي في إطار نهج الإمارات الدائم في إغاثة الملهوف، وتقديم الدعم غير المحدود للأطفال والنساء وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، جرّاء موجات النزوح الكبيرة داخل القطاع، وبقائهم من دون مأوى، كما تسعى الحملة إلى توفير المستلزمات الطبية، والحد الأدنى من الأسباب المعيشية في ظل انقطاع الماء والكهرباء، وحدوث شح كبير في المواد الغذائية.

وأضاف أن الجمعية ستواصل حملاتها الخيرية بدعم الأشقاء في غزة، انطلاقاً من قيم وأخلاق المجتمع الإماراتي التي تدعو للوقوف جنباً إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين،

وتأتي مشاركة "الإحسان"، ضمن مسؤوليتها الإنسانية لدعم أصحاب الحاجات ومد يد العون لهم، وخاصة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، الذين يمرون بظروف إنسانية صعبة، تتطلب تسخير كافة الإمكانات، من أجل مساندتهم، وتضميد جراحهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

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