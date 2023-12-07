المعهد الدولي لإدارة المياه يطور أداة جديدة بدعم من «جوجل» تستند للذكاء الاصطناعي

أعلن المعهد الدولي لإدارة المياه عن تطوير أداة جديدة بدعم من «جوجل» ستستند إلى الذكاء الاصطناعي وبيانات القمر الصناعي، بهدف إعادة استخدام المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف المعهد عن جهوده الحالية الرامية إلى تطوير منصة جديدة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي باسم e-ReWater. وتهدف هذه المنصة إلى تحسين طريقة إعادة استخدام المياه المعالجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعم مؤسسة جوجل الخيرية، وهذا المشروع يتم عبر تقديم منحة قدرها مليون دولار.

وتهدف هذه المنحة إلى مساعدة الباحثين على تطوير e-ReWater، وهي منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وبيانات رصد الأرض التي تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد الأرض والبحر والجو باستخدام الأقمار الاصطناعية. وستساهم هذه المنصة في تقدير مدى توفّر المصادر الجديدة للمياه وتحسين سبل إعادة استخدام المياه، وذلك للحد من تأثير شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما سيعزز بالتالي الأمن الغذائي والمائي.

وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى المناطق الأكثر افتقاراً للمياه في العالم. وتتفاقم حدة هذه المشكلة مع الارتفاع المتواصل لعدد السكان والتأثير المتزايد للتغير المناخي. وفي حين أن المياه المعالجة تنطوي على الكثير من الفوائد بالمقارنة مع تحلية المياه الجوفية.

وفي إطار هذا المشروع، سيطور أيضاً الباحثون لوحة بيانات رقمية ستوفر معلومات بسيطة يسهل فهمها حول الإمكانات الكبيرة لعملية إعادة تدوير المياه في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وستساعد لوحة البيانات المصممة لمديري المرافق وصانعي السياسات والعموم على تعزيز إمكانية التكيف مع المناخ والجهود الرامية إلى التخفيف من آثاره السلبية في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات حول إعادة استخدام المياه.

ويمتد المشروع على ثلاث سنوات ويقدم فرصة لتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات حول المياه المعالجة وتعزيز إمكانيات الموظفين في مؤسسات الأبحاث الوطنية. علاوةً على ذلك، سيحدد المشروع إمكانات عملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي في شتى القطاعات وسيؤدي إلى التخفيف من استخدام المياه الجوفية علماً أنّها مصدر المياه الحالي للكثيرين.

وتعليقاً على المشروع المعلن، قال آدام إيلمان، رئيس قسم الاستدامة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جوجل: يعتبر شح المياه من أخطر المشكلات البيئية التي تهدد سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال دعم جهود معهد IWMI في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين عملية إعادة استخدام المياه، نهدف إلى مساعدة الأفراد في مصر والإمارات والسعودية.

وفي الإطار نفسه، قالت راشيل ميكدونال، نائبة المدير العام في معهد IWMI: لمساعدة البلدان المفتقرة للمياه على التكيف مع التغير المناخي، من المهم استخدام كل مصادر المياه الممكنة. وستساعد أداة البيانات المديرين المعنيين بالموارد المائية على إدراج المياه المعالجة ضمن خططهم المستقبلية للتخفيف من حدة الإجهاد المائي لدى البعض. نحن متحمسون للجمع بين قدرات Google ومعهد IWMI من أجل إنشاء هذه الأداة التي ستغير قواعد اللعبة وتستجيب لاحتياجات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق.

ويمكن للمياه المعالجة أن تشكل مصدراً موثوقاً للزراعة، أي القطاع الأكثر استهلاكاً للمياه في المنطقة، فضلاً عن قطاعي الصناعة والبيئة، لأن المياه المكررة لا تتأثر بتقلبات الطقس، لا سيما كمية الأمطار. وغالباً ما تتوفر المياه المكررة بتكلفة استثمار أقل وتتطلب استهلاكاً أدنى للطاقة مقارنة بتحلية المياه أو عملية نقل المياه لمسافات طويلة.