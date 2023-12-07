حصاد العام..مبابي وبلينجهام وهالاند وفينيسيوس.. من يستعد لاعتلاء عرش كرة القدم؟



عندما اعتلى ليونيل ميسي خشبة مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس لتسلم الكرة الذهبية للمرة الثامنة لأفضل لاعب في العالم في أكتوبر ساد شعور بأن حقبة تقترب من نهايتها.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما هذا الإنجاز بعد تفوقه بفارق ضئيل على منافسين أصغر سنا مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي، ويرى كثيرون أن تلك كانت فرصة الأرجنتيني الأخيرة للحصول على الجائزة.

واحتدم الجدل خلال آخر 15 عاما بشأن اللاعب الأفضل بين ميسي وكريستيانو رونالدو حيث تناوبا على الفوز بالكرة الذهبية فيما كسر لوكا مودريتش وكريم بنزيمة فقط احتكار الثنائي للجائزة المرموقة منذ عام 2008.

الآن، مع مغامرة هذا الثنائي في مسابقات أصغر للدوري ومع اقتراب نهاية مشوارهما الرائع، قد يكون عام 2024 أخيرا هو العام الذي نشهد فيه تتويج ملك جديد على عرش كرة القدم.

وكان هالاند، البالغ من العمر 23 عاما، أحد المرشحين بقوة للحصول على الكرة الذهبية الأولى له في 2023 بعد تسجيله 52 هدفا في 53 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي قاد من خلالها مانشستر سيتي إلى تحقيق الثلاثية المتمثلة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

كما قدم الفرنسي مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، حجة قوية على استحقاقه للجائزة بعد أن أصبح أول لاعب منذ 1966 يسجل ثلاثية في نهائي كأس العالم أثناء محاولته غير الموفقة في الفوز ببطولتين متتاليتين.

لكن مسيرة الأرجنتين السحرية في قطر ساعدت ميسي على التفوق على النرويجي والفرنسي ليتوج بالجائزة، مما أدى إلى تأجيل مسألة الخليفة الجديد لكرة القدم لمدة عام آخر.



ثنائي ريال مدريد

ومن بين اللاعبين المتألقين حاليا لاعب وسط منتخب إنجلترا جود بلينجهام (20 عاما) الذي حصل للتو على جائزتي الفتى الذهبي وكوبا لعام 2023 بعد بداية مذهلة لمسيرته مع ريال مدريد.

ومع تسجيله 15 هدفا في 16 مباراة لناديه الجديد، فقد تفوق على رصيده الشخصي الموسم الماضي البالغ 14 هدفا في 42 مباراة مع بروسيا دورتموند وتجاوز إنجازات عظماء ريال مدريد كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو، اللذين سجلا 13 هدفا في أول 15 مباراة لهما بالقميص الأبيض.

وبرز زميله في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 23 عاما، والذي ساعد الفريق الإسباني على الفوز بدوري أبطال أوروبا 2022 بتسجيل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام ليفربول، وكشف عن نفسه كلاعب من طراز عالمي رفيع في الموسمين الماضيين.

والجناح هو الوريث الشرعي للعرش البرازيلي الآن بعد أن انتقل نيمار (31 عاما) أيضا إلى السعودية بعد فشله في قيادة باريس سان جيرمان إلى لقب دوري أبطال أوروبا بعيد المنال.

ويعد الأرجنتيني خوليان ألفاريز (23 عاما) بالفعل لاعبا محوريا في مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا بينما يتألق اللاعب الإسباني الواعد الأمين جمال (16 عاما) في برشلونة.

ومع اقتراب أفضل جزء من الموسم، إلى جانب بطولة أوروبا وكوبا أمريكا العام المقبل أصبح المسرح مهيئا لأولئك الذين يشعرون بأنهم يستحقون المطالبة بعرش الكرة العالمية.

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